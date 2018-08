Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare terifianta la Țandarei! O familie cu doi copii, din Galati, care se intorcea de la mare, a trecut prin clipe de coșmar, cand se intorcea de la mare. Mai multe mașini au incercat sa o blocheze in trafic. Oamenii au sunat la 112, dar nimeni nu le-a venit in ajutor. Jafurile la drumul mare…

- Parchetul si Politia au anuntat ca a fost gasit pistolul care a apartinut femeii-jandarm, agresata la mitingul Diasporei. Arma i-a fost sustrasa in timp ce era inconjurata si lovita. Pistolul a fost gasit pe malul lacului din localitatea Petrachioaia, era ingropat in pamant și se afla intr-o punga,…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut, marti, de politistii din Botosani, sub acuzatia de ucidere din culpa, dupa ce a produs un accident mortal, el aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Un tanar, din comuna…

- In Romania au izbucnit, in februarie 2017, proteste impotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu, mișcari care au continuat, chiar daca politicianul a fost indepartat. In Capitala, manifestanții foloseau simbolul “#Rezist”, pe care il considerau reprezentativ pentru aceste mișcari de strada. Și care…

- Romania a fost invinsa de Serbia la Campionatul European de polo de la Barcelona. Echipa masculina a Romaniei a fost invinsa de Serbia, detinatoarea titlului continental, cu 11-5 (3-1, 3-1, 3-2, 2-1), luni, in primul sau meci din Grupa D a Campionatul Europan de polo pe apa de la Barcelona. Pentru tricolori…

- O femeie din India și-a otravit toata familia pentru ca iși bateau joc de ea. Tanara de 28 de ani din statul indian Maharashtra a pus otrava peste mancarea le care a servit-o familiei ei, iar patru copii și un barbat de 53 de ani au murit, scrie Agerpres citand DPA. Poliția statala a anunțat ca femeia…

- Deși a incercat sa sensibilizeze instanța susținand ca cei 7 copii pe care ii are din mai multe casnicii au nevoie de el, cristi Borcea a fost refuzat de jduecatori, motivandu-se decizia prin faptul ca afaceristul ar fi locuit de fapt in alta parte, departe de copii. (Promotiile zilei la monitoare)…