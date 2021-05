Atacarea și maltratrea cu salbaticie a unui barbat, presupus arab – oroare care a fost transmisa in direct de televiziunea publica israeliana – a fost condamnata violent. Pe fondul intensificarii violențelor intre Israel și Hamas, israelienii și arabii din Israel par din ce in ce mai dispuși sa renunțe la orice forma de conviețuire pașnica. […] The post Linșarea unui arab, difuzata in direct, șocheaza Israelul first appeared on Ziarul National .