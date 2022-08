Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ionescu radiaza de fericire la brațul iubitei sale! Acesta s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce imagine a publicat pe contul de Instagram.

- Razvan Simion i-a facut o frumoasa urare iubitei sale pe pagina ei de socializare, asta deoarece Daliana Raducan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Partenera prezentatorului TV a implinit 32 de ani, iar Razvan Simion nu avea cum sa nu publice o fotografie alaturi de cateva ganduri de dragoste…

- Smiley a implinit azi 39 de ani, iar Lino Golden a fost unul dintre artiștii care au ținut sa-i transmita o urare in mod public. Cantarețul și-a aratat admirația pentru fostul solist al trupei Simplu și i-a muulțumit, totodata, pentru ca-i apreciaza munca.

- Dupa ce s-au terminat filmarile de la Insula Iubirii, sezonul 6, iata ca viața lui Bogdan Ionescu s-a schimbat. Deși n-a reușit sa plece acasa cu vreo concurenta, el a intalnit-o pe Sorina, noua sa partenera. Cum s-au fotografiat cei doi impreuna in vacanța.

- In aceasta perioada a anului, mii de elevi din toata țara au susținut examenul de Bacalaureat, astfel ca in ziua aflarii rezultatelor, multe vedete au fost nostalgice și și-au adus aminte cu drag de "incercarile" adolescenței. Printre acestea se numara inclusiv Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, care…

- Lino Golden a vorbit pentru prima data, in mod public, despre noua iubita. Dupa ce a postat mai multe imagini alaturi de tanara care i-a furat inima, cantarețul a facut și primele declarații despre relația lor și planurile de viitor pe care le au.

- Presa britanica a publicat detalii picante despre modul in care fotbaliștii englezi Jack Grealish (26 de ani) și Declan Rice (23) petrec in Las Vegas, fara iubite, in așteptarea urmatorului sezon.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiica Lambadei și a manelistului iși sarbatorește astazi ziua de naștere, așa ca manelistul este in al noualea cer. Bineințeles, și actuala logodnica a lui Tzanca Uraganu, Alina Stoican, i-a facut o urare fiicei Lambadei. Iata ce a postat bruneta…