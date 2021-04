Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Elton John a dezvaluit in show-ul „Rocket Hour” de pe Apple Music ca a colaborat recent cu trupa rock Metallica, informeaza News.ro. John, care a implinit recent varsta de 74 de ani, nu a dezvaluit daca este vorba despre o melodie noua inregistrata cu trupa cu care a colaborat in…

- Lino Golden a fost mai transparent ca oricand in fața fanilor. Faimosul cantareț a marturisit ce parere are, de fapt, despre Jador, satisfacandu-le astfel admiratorilor una dintre cele mai mari curiozitați. Artistul nu s-a oprit aici și a postat și un mesaj ce a starnit numeroase controverse, mulți…

- Lino Golden și Andra Ghinea s-au desparțit dupa 3 ani de iubire. Cei doi au mai avut probleme in trecut, insa acum, se pare ca ruptura este definitiva. Artistul a dezvaluit totul, in cadrul unei sesiuni de intrebari pe contul de Instagram. Pe pagina sa de Instagram, Lino Goldea a pornit o sesiune de…

- Mario Fresh și Alexia Eram, deși, sunt foarte tineri, formeaza deja un cuplu de peste patru ani. Cei doi au planuri serioase de viitor. Cu toate acestea, un lucru il enerveaza pe artist la iubita lui. Mario Fresh, detaliul neștiut despre iubita Mario Fresh și Alexia Eram formeaza un frumos cuplu de…

- Și-au facut împreuna chiar și o pagina de Instagram, iar iubirea lor era aproape zilnic împartașita pe rețelele sociale. Gael Monfils și Elina Svitolina nu mai formeaza un cuplu, conform anunțului facut de jucatorul francez pe Instagram.Conform unui anunț al lui Gael, cei doi vor…

- Oana Roman a dezvaluit tuturor care este dieta pe care o urmeaza și pe care mulți o critica. Fosta prezentatoare de televiziune a oferit detalii despre cum a reușit sa-și schimbe viața. Detalii despre dieta Oanei Roman. Ce a dezvaluit vedeta? Multe persoane au criticat aspru felul in care a reușit Oana…

- Bianca Comanici și-a deschis sufletul in fața Andreei Mantea, cea care a ascultat-o in detaliu și a consolat-o in timpul dezvaluirilor. Fosta concurenta de la „Puterea Dragostei” nu a mai rezistat și a izbucnit in lacrimi. Bianca Comanici, dezvaluiri cu ochii in lacrimi. Ce spune despre ranile lasate…

- Lino Golden și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare! Artistul, intr-o noua relație dupa desparțirea de Andra Ghinea? S-a afișat in brațele altei femei! A postat imaginea direct pe contul de Instagram, la primele ore ale dimineții!