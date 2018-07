Stiri pe aceeasi tema

- Senzualitate, culoare și multa caldura se regasesc in cel mai recent single semnat Alex Velea. Inspirat de iubirea sa pentru ANTONIA, artistul lanseaza piesa „Sahara”, cu un videoclip exotic, asemenea unei „1001 de nopți” moderne, care amintește de farmecul deșertului și al iubirilor nemuritoare. Noul…

- Deși are doar 7 anișori, baiețelul Andrei are stofa de actor! Iar artista se gandește serios sa-l dea pe David la cursuri de teatru. (Oferta speciala playstation) Cu o mamaa cantareața și un tata prezentator TV nu era greu de imaginat ca micuțul David va avea la, randul sau, inclinații artistice. Ei…

- Umorul in perspectiva romaneasca si braziliana, thrillere pline de suspans si primul documentar care prezinta frumusetea salbatica a Romaniei fac parte din programul editiei cu numarul 7 a festivalului Tenaris CineLatino. Intrarea este libera la toate proiectiile, care vor avea loc intre 3 si 5 iulie…

- Anul trecut, Lino Golden și-a pierdut tatal. Artistul a publicat un mesaj extrem de emoționant pentru parintele sau la aproape un an de la pierderea suferita. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ziua de naștere a tatalui sau ar fi trebuit sa fie un mare prilej de bucurie pentru Lino Golden dar, din pacate,…

- Scene ca-n filme s-au derulat vineri seara in București! Un echipaj de poliție a incercat sa opreasca un autoturism, dar barbatul de la volan a calcat accelerație. Polițiștii au plecat in urmarirea lui, dar acesta a oprit și apoi s-a aruncat in Dambovița. A ieșit pe celalalt mal, dar oamenii legii au…

- Un actor celebru care a fost nominalizat la Oscar a devenit erou și in viața de zi cu zi, nu doar in filmele in care a aparut. El a salvat din mainile a patru talhari un curier. Scenele incredibile s-au petrecut pe o strada din Londra. (Cele mai bune oferte laptopuri) Cunoscut pentru interpretarea detectivului…

- Vladimir Draghia și iubita lui nu s-au vazut de mai bine de patru luni de cand el a intrat in competiția „Exatlon”. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Probele solicitante, condițiile in care sta impreuna cu ceilalți concurenți nu sunt deloc ușoare, iar asta se…