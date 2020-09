Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca e pandemie, vedetele noastre nu par deloc sa o duca rau. Au avut bani economisiți, iar acum iși cumpara ”averi pe patru roți”. Pe lista celor cu noi bolizi de lux apare și Liviu Teodorescu, care in urma cu puțin timp a prezentat fanilor noua mașina.

- Sandro Tonali (20 de ani) a fost imprumutat de AC Milan de la Brescia. Ciprian Tatarușanu revine in Serie A: semneaza cu AC Milan! Clubul milanez a anunțat imprumutul lui Sandro Tonalo pentru un sezon, Milan avand opțiunea de cumparare a mijlocașului defensiv la finalul stagiunii. In schimbul imprumutului…

- O companie din Japonia vrea sa lanseze o masina zburatoare. SkyDrive a inceput in 2012 drept un proiect de voluntariat numit Cartivator. Printre investitori se afla Toyota, Panasonic si producatorul de jocuri video Bandai Namco, relateaza mediafax.Vezi și: IMAGINI INCREDIBILE cu cel mai bogat…

- Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Joshua Kimmich, a declarat ca ziua de duminica, in care a castigat Liga Campionilor, este cea mai importanta din cariera sa si ca el si colegii sai au avut “un usor sentiment de invincibilitate”, potrivit news.ro.“Este cea mai importanta zi din cariera mea. Nu…

- Cantaretul de manele Tavy Pustiu s-a stins din viata dupa ce a facut un accident cu masina. Autovehiculul condus de sotia lui a fost spulberat de un tren, chiar in momentul in care acesta se filma in timp ce asculta una dintre melodiile sale. Femeia este singura care a supravietuit impactului, dar este…

- O persoana și-a pierdut viața, iar alta a fost transportata la spital in stare grava, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza, pe strada Garlei din Ploiești, in care o mașina a fost lovita de un tren. Momentul impactului a fost surprins live și transmis pe rețelele sociale de pasagerul din…

- Cluburile Diviziei Naționale de fotbal mizeaza tot mai mult pe jucatorii tineri. In partidele actualei ediții de campionat au fost convocati 3 fotbaliști nascuți in anul 2004, unii dintre acestia si jucand.