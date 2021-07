Farul Constanta, egal cu Rapid la Bucuresti. Ce a primit Gica Hagi inaintea partidei (galerie foto)

In clasamentul intermediar, echipa de pe litoral se afla pe locul trei.Farul Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a Ligii 1, intalnind in deplasare liderul clasamentului, Rapid… [citeste mai departe]