- Abi Talent continua sa arunce bomba dupa bomba in scandalul anului! Artistul a dezvaluit motivul pentru care Lino Golden și Alex Velea s-au certat! ”Regele Romaniei” l-a desființat pe iubitul Antoniei in mediul online! De la ce a pornit, de fapt, intreaga cearta?Abi Talent arunca din nou in…

- Scandalul ia proporții in showbizul romanesc! Dupa ce Abi Talent și Lino Golden au facut pace, acuzații grave ies la iveala la adresa ”Regelui Romaniei”! Ce reacție a avut Lino la mesajele primite din partea foștilor prieteni?

- Scandalul ia amploare in lumea mondena, dupa ce Lino Golden a anunțat in mod oficial ca prietenia dintre el și Alex Velea s-a terminat. Astazi, la zi de cand a postat mesajul, artistul a inceput sa fie criticat de colegii de breasla, pe motiv ca Velea i-a dat tot ce are in prezent. Ce reacție a avut…

- Oferta Microsoft de a cumpara afacerea din SUA a aplicatiei TikTok a fost respinsa de ByteDance, proprietarul chinez al platformei, conform anuntului facut duminica seara de gigantul american din domeniul informaticii, informeaza luni AFP.Citește și: EXCLUSIV - 22 de primari PSD și 3 primari…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a susținut ca premierul Ludovic Orban ar avea bani in fondul de rezerva al premierului "pentru mita, sa nu treaca moțiunea de cenzura".Marcel Ciolacu a lansat acuzații grave la conferința de presa susținuta dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD. Autoritațile…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat au postat un mesaj pe o rețea sociala prin care ii acuza pe guvernanții PNL ca ”au folosit starea de urgența pentru a da tunuri din banii romanilor”.

- Deși ar fi trebui sa se alieze, avand aceeași nenorocire de trait, familiile Maceșanu și Melencu nu au o comunicare constructiva, iar punctul central ar fi Alexandru Cumpanașu, pe care bunicul Luizei pare ca-l detesta. Batranul publica adesea articole in care acestuia i se aduc ceea ce ar reprezenta…