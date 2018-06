Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta pentru Philipp Plein, celebrul designer care s-a iubit cu Madalina Ghenea și Andreea Sasu! Fiul sau implinește cinci ani de cand a venit pe lume, iar creatorul german s-a emoționat foarte tare rememorand ziua in care a devenit tatic pentru prima data. El a facut publica o…

- Actrita italiana Asia Argento (42 de ani) a oferit prima declaratie dupa ce scriitorul si bucatarul-sef Anthony Bourdain, cu care avea o relatie de doi ani, s-a sinucis la varsta de 61 de ani. Asia Argento s-a declarat devastata de moartea iubitului sau, Anthony Bourdain, pe care l-a descris drept „dragostea…

- Simona Halep a fost urmarita cu sufletul la gura de milioane de romani, in semifinala de la Roland Garros, cu Garbine Muguruza. Din fericire, romanca a caștigat, 6-1, 6-4, și s-a calificat in finala competiției. Intre cei care i-au ținut pumnii Simonei Halep a fost și Simona Gherghe, realizatoarea emisiunii…

- Laura va aduce pe lume, curand, o fetița și spune ca nu vrea sa se opreasca aici. Atat ea, cat și soțul ei, iși mai doresc cel puțin inca un copil. Vedeta este foarte emoționata și arde de nerabdare sa o stranga pe micuța in brațe. Recent, pe contul personal de socializare, Laura Cosoi a […] The post…

- La cateva ore dupa ce Diana Constantin, fosta concurenta de la „Insula Iubirii”, a facut publice cateva marturisiri in legatura cu Ben, barbatul alaturi de care a participat la emisiunea filmata in Thailanda, acesta a luat atitudine. In cadrul unui interviu, el a facut declarații acide la adresa fostei…

- Christina ICH a ajuns mare vedeta pe Internet datorita filmulețelor in care parodiaza „lumea buna” a Capitalei și nu numai. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Iar moldoveanca care seamana izbitor de tare cu Angelina Jolie i-a fost recomandata lui Mihai Bendeac.…

- Brigitte Nastase a parasit in aceasta dimineața Romania. Cu cateva minute inainte sa se urce la bordul avionului care a dus-o la mii de kilometri distanța de problemele din mariajul cu Ilie Nastase, bruneta a facut publica o imagine, care a fost insoțita de un mesaj. Citește și: Brigitte a rabufnit,…

- Romania a invins, in deplasare, pe Israel, scor 2-1. Din delegația “tricolorilor” a facut parte și Adrian Mutu. Managerul sportive al echipei naționale a profitat de ocazie și nu a ratat ocazia de a merge la Mormantul Sfant. Incantat de tot ce a vazut, Adrian Mutu a postat și un mesaj pe contul personal…