Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți. Cei doinu au confirmat inca vestea, deși au aparut deja imagini cu vedeta tvinsarcinata. Acum, cei doi, impreuna cu Speak și Ștefania au plecat in vacanța,iar artistul a publicat pe Instagram un selfie, in care Gina Pistol ișietaleaza mandra sarcina…

- Bat clopote de nunta in showzbiz. Dupa ce s-au casatorit in secret, acum Flcik și Denisa pregatesc o petrecere de pomina, iar oradeanca pare ca deja știe cum va arata in ziua cea mare. Soția prezentatorului le-a aratat fanilor cum ar putea fi pantofii de fițe pe care ii va incalța.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) aduce la cunostinta opiniei publice programarea sedintelor publice din data de 12 septembrie 2020 in care vor fi desemnati, prin tragere la sorti computerizata, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si loctiitorii acestora, pentru…

- Colonhidroterapia reprezinta o metoda naturala de curațare profunda a intestinului gros si de detoxifiere a intregului organism. Este o metoda relativ noua, folosita in Romania de vreo zece ani incoace, in clinicile de medicina alternativa. Chiar daca multi dintre medicii alopați nu fac trimitere la…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca miercuri va avea loc tragerea la sorti computerizata pentru desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 27 septembrie. AEP precizeaza…

- Judecatoria Basmanii din Moscova a anunțat decizia de recunoaștere a fiului rapperului Dețl, Tony drept moștenitor de prima line, expertiza ADN a aratat ca acesta este intr-adevar fiul muzicianului. Dupa cum a anunțat lenta.ru.acum, printr-o hotarire judecatoreasca, Tony, in virsta de 15 ani (Mercurii…