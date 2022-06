Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirile se lasa cu multa suferința pentru Lino Golden. Se pare ca nici desparțirea de cea mai recenta partenera nu a fost ceva ce artistul și-a dorit. Lino a dezvaluit ca a incercat sa se impace cu fosta iubita, dar tanara l-a refuzat.

- Alin Oprea și Medana formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Artistul de la „Talisman” a implinit recent 50 de ani și spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui, dupa divorțul dureros de prima soție. Cei doi se gandesc deja la casatorie.„Medana nu are termen de comparație. Este…

- Andra Ghinea, fosta iubita a lui Lino Golden, a trecut prin momente de coșmar in urma cu o zi, atunci cand a cazut incoștienta pe strada. Tinerei i s-a facut rau și marturisește ca nimeni nu a ajutat-o in acele minute de groaza.

- Lino Golden a anunțat ca s-a desparțit de iubita. Se pare ca nici relația cu Patricia nu a fost una de durata. Artistul le-a marturisit fanilor ca este din nou singur, in urma cu puțin timp.

- Sorana Cirstea implinește 32 de ani. Jucatoarea din Targoviște se pregatește pentru a lua startul in turneul de la Istanbul, pe care l-a caștigat anul trecut. Intre doua sedințe de antrenament, iubita lui Ion Ion Țiriac se relaxeaza in diferite moduri. Sorana Cirstea a ales, ultima oara, o distracție…

- Sorana Cirstea, relaxare totala dupa turneele din SUA. Jucatoarea din Targoviște a participat, in martie, la turneele din Indian Wells și Miami, fara a obține rezultatele scontate. Daca in primul a fost eliminata, in optimi, de Simona Halep, in acel de-al doilea, iubita lui Ion Ion Țiriac s-a inclinat…

- Iubita lui Pepe, Yasmine Ody, este insarcinata in cinci luni, iar cantarețul urmeaza sa fie tata pentru a treia oara. Artistul a surprins-o pe iubita lui pe rețelele de socializare cu burtica la vedere, dar și in preajma unui baiețel. Iata ce i-a transmis cantarețul partenerei sale de viața!

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu formeaza cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc, iar intre ei este o diferența de varsta de 25 de ani. Iubita fostului politician a vorbit intr-un interviu pentru Kanal D despre ce o atrage la partenerul ei.In varsta de 24 de ani, Cristina Belciu a intrat in atenția…