- O femeie care circula pe trotuar a ajuns la spital, miercuri dupa-amiaza, dupa ce a fost ranita de o masina ce s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit cu un alt autovehicul, in Piața Unirii din București, informeaza StirileProTV. Este vorba despre o tanara de 23 de ani, care a ajuns la Spitalul Universitar.…

- UPDATE: Mașina care a produs accidentul, inmatriculata in București, se deplasa pe strada Republicii, șoferul de 22 de ani avand alaturi un pasager de 20 de ani. Din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum (zapada, viscol), șoferul a acroșat frontal o mașina din Republica Moldova, condusa de…

- GRAV… Un șofer vasluian de 55 de ani este cercetat de catre polițiștii Serviciului Rutier Neamț dupa ce a fost implicat intr-un accident in urma caruia o copila de 2 ani a suferit rani și a ajuns la spital. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce o tanara, de 25 […] Articolul…

- UPDATE… Mașina, un BMW inmatriculat in județul Vaslui, venea cu viteza dinspre Vaslui spre Barlad, pe DE 581. La sensul giratoriu de la Value Center, a intrat fara a reduce viteza, a pierdut controlul, iar in fața la sediulul SAJ – sub stația Barlad, șoferul a pierdut controlul volanului și mașina a…

- Neculai Dumitrache, cunoscut om de afaceri din Bacau, a decedat in urma unui accident grav petrecut in comuna Valea Seaca. Un tanar de 20 de ani a intrat cu mașina pe contrasens și a izbit frontal mașina in care se afla afaceristul de 66 de ani. Cei doi șoferi nu consumase alcool In cursul dimineții…

- Un taximetrist beat crița a scapat ca prin minune, astazi, dupa ce a fost implicat intr-un accident grav feroviar. Mașina in care se afla s-a transformat intr-un morman de fiare dupa ce a fost lovita de tren, in localitatea Ciuria, din județul Iași. Șoferul se afla singur in mașina, iar polițiștii au…

- Trei politisti au fost raniti, sambata dupa-amiaza, cand autospeciala in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier in Bucuresti, in timpul unei urmariri. Șoferul urmarit a profitat de ocazie și a disparut, scrie Observatornews. Cei trei agenti din masina urmareau un sofer care nu ar fi…

- Judecatorul Gabriel Apostol a murit in ambulanța in timp ce era transportat catre Spitalul Floreasca din București. Magistratul a fost implicat in mai multe scandaluri. Magistratul a ajuns in stare grava la Spitalul Județean de Urgența din Pitești dupa ce și-a injectat benzina in vene, noteaza presa…