- Ladislau de Hunedoara a fost primul fiu al lui Iancu de Hunedoara și al Elisabetei Szilagyi, și fratele mai mare al lui Matia, care mai tarziu a devenit regele Ungariei, cunoscut sub numele de Matia Corvin.

- Deși nu i-a placut niciodata sa dea prea multe detalii despre viața personala, Razvan Simion a dat carțile pe fața. Celebrul prezentator TV a ieșit la restaurant cu iubita și cu fiica sa. Cum se ințelege, de fapt, fiica lui Razvan Simion cu Daliana Raducan, noua iubita a acestuia? Lidia Buble e deja…

- Micuța familiei Elisei sufera cel mai mult in urma desparțirii parinților sai. Aceasta a fost pusa intr-o situație teribila. Ce i-a spus tatalui sau cu siguranța a inmuiat inima tuturor din familie. Fiica Oanei Roman gest și mesaj sfașietor. Ce i-a spus tatalui sau? Divorțul dintre Marius Elisei și…

- O vedem mereu cu zambetul larg pe buze, insa este macinata de durere! Laura Andreșan, sfașiata de dorul tatalui sau! Fosta iubita a lui Grasu XXL, mesaj emoțioant pentru parintele sau decedat.

- Ramona Badescu este o femeie implinita. Are 52 de ani si un baietel minunat, pe Ignazio, care creste frumos si are deja 1 an si 4 luni. Actrita si cantareata romanca, stabilita de 30 de ani in Italia, la Roma, a trecut prin momente grele la sfarsitul anului 2020. In luna noiembrie, tatal vedetei s-a…

- Solistul Ionuț Petrescu, presupusul fiu al regretatului Ion Dolanescu, se mandrește cu noile haine de scena. Toți au fost impresionați sa constate ca noul costum este identic cu cel pe care il purta la spectacole și Ion Dolanescu, dar și Ionuț Dolanescu. Ionuț Petrescu ne-a povestit, in exclusivitate…

- Fiul acuzat ca și-ar fi pradat propriul tata de toți banii adunați in viața a decis sa rupa tacerea și sa spuna și partea lui de adevar. Acuzat de frate și de parinte ca ar fi furat o suma fabuloasa de bani din casa celui care i-a dat viața, barbatul a infirmat toate acuzațiile.

- Au trecut trei ani de cand Stela Popescu nu se mai afla printre noi! Marea artista a ramas și acum in sufletele apropiaților și fanilor sai, fiind in continuare iubita pentru talentul ei inegalabil. In memoria ei, Mirela Vaida, una dintre bunele ei prietene, a facut un gest sfașietor!