- Vladimir Putin ar putea anunța sfarșitul operațiunii militare speciale, in timpul discursului sau in fața Adunarii Federale. Surse apropiate Kremlinului susțin ca liderul rus ar putea propune schimbarea statutului campaniei militare in Ucraina. Astfel, in loc de operațiune militara speciala, care nu…

- Horoscop zilnic 17 februarie 2023. Afla mai jos ce iți rezerva astrele pentru ziua de vineri. Unii nativi se vor confrunta cu probleme la locul de munca, astfel incat vor fi nevoiți sa ia decizii importante. Cum va decurge finalul saptamanii pentru tine, potrivit astrologilor. Horoscop zilnic 17 februarie…

- Marți seara, Volodimir Zelenski le-a transmis ucrainenilor un mesaj prin intermediul caruia a dorit sa-i aduca la curent cu noutațile de pe frontul de lupta, avand in vedere ultimele evenimente desfașurate. Liderul ucrainean a dat asigurari cu privire la depunerea tuturor eforturilor din partea armatei…

- Departamentul de Politie din Memphis a anuntat ca va dezactiva pentru totdeauna unitatea SCORPION a departamentului. Unii dintre cei cinci fosti politisti din Memphis, acuzat de uciderea lui Tyre Nichols erau membri ai unitatii, ce se ocupa de infractionalitatea in crestere din oras.Decizia a fost luata…

- Primarul Ploiestiului, Andrei Volosevici, a fost suspendat, marti seara, din PNL pentru o perioada de sase luni, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Și-a pus viața amoroasa ”pe pauza”, avand in vedere faptul ca nu a mai fost vazuta alaturi de un barbat de destul de mult timp, dar exceleaza pe celelalte planuri. Iulianei Luciu ii merge cat se poate de bine, insa a luat o decizie care pentru mulți ar parea ciudata, de Craciun și Revelion. Așadar,…

- Clubul Universitatea Craiova a anunțat joi seara ca, dupa atitudinea Austriei de a bloca accesul Romaniei la spațiul Schengen, a decis sa iși mute contul de la banca cu acționariat austriac Raiffeisen Bank.

- Zi trista pentru Jennifer Lopez! Artista trece prin cele mai grele momente in aceasta perioada. La doar o zi dupa ce a lansat un videoclip, alaturi de Ben Affleck, cantareața a luat o decizie radicala pe rețelele sociale. Astfel, se pare ca vedeta ar fi pierdut o persoana extrem de draga.