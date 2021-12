Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley prefera sa-și traiasca povestea de dragoste cat mai discret și posteaza destul de rar fotografii cu ei in ipostaze tandre. Artistul a facut un anunț important pentru fanii sai, iar vestea i-a bucurat enorm. De cațiva ani, Gina Pistol și Smiley formeaza un cuplu. La inceput nimeni…

- Albert Bourla, directorul executiv de la Pfizer, a facut primele declarații despre doza a patra de vaccin, in contextul in care tulpina Omicron risca sa fie o amenințare pentru toata lumea. De asemenenea, acesta a dat asigurari privind protecția pe care doza a treia de vaccin o ofera in fața noii variante…

- O portiune vitala dintr-o autostrada importanta din Romania ar putea fi inaugurata inainte de termenul contractual. Soseaua ar putea fi deschisa circulatiei inca de la finalul saptamanii viitoare.

- Dan Negru este sfașiat de durere, asta dupa ce a afla cutremuratoarea veste ca bunul sau prieten Benone Sinulescu s-a stins din viața. Cei doi se cunoșteau de mai bine de 25 de ani, iar in tot acest timp au legat o relație foarte frumoasa, astfel ca se vizitau deseori cand prezentatorul TV mergea la…

- E oficial! Lino Golden este indragostit nebunește! Deși inițial nu a dorit sa dezvaluie identitatea tinerei care i-a furat mințile și inima, iata ca nu s-a putut abține. Fostul protejat al lui Alex Velea a postat și prima fotografie cu noua sa partenera de viața, la insistențele internauților.

- Elly și Cristian Șonea de la „Mireasa pentru fiul meu” vor deveni parinți. Cei doi și-au ținut mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața lor, iar un asemenea eveniment nu avea cum sa fie ținut secret.