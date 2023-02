Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu emoții pentru cantarețul Lino Golden și pentru cunoscuții și fanii sai. Tanarul a fost implicat intr-un accident rutier, in București. Din primele informații, cantarețul in varsta de 25 de ani a ajuns in grija cadrelor medicale. Acesta a fost dus la spital, dupa ce ar fi intrat cu mașina intr-un…

- A fost publicat numarul persoanelor care beneficiaza de ajutorul social. Datele arata ca peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social de la stat , cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj , Bacau si Buzau. In urma cu un an, peste 160.000 de romani au beneficiat de ajutorul social…

- Pasagerii autocarului cu turisti greci implicat in accidentul de la Pasajul Unirii din Capitala afirma ca vor da in judecata autoritatile din Bucuresti si agentiile de turism, scrie publicatia in.gr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ziua de Craciun mall-urile și supermarketurile din Capitala sunt inchise, cu o excepție, totuși: AFI Cotroceni. Duminica, 25 decembrie, programul de funcționare la AFI Cotroceni este intre orele 14:00 și 22:00. Tot in acest interval funcționeaza și magazinul Auchan care se afla in incinta mall-ului.…

- Primaria Capitalei a alocat 500.000 lei pentru a beneficia de serviciile unor pasari pradatoare – șase ulii și o bufnița care sa goneasca ciorile si porumbeii care fac mizerie in parcul Cișmigiu. O masura inedita la noi, dar care a dat rezultate prin alte parți, de unde s-au și inspirat, de altfel,…