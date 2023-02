Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier auto cu tramvai pe Șoseaua Antiaeriana-Șoseaua Alexandriei. Este restricționat traficul tramvaielor pe sensul catre Piața Rahova.Conducatorul auto a fost transportat la Spitalul Universitar. Ambii conducatori au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0, a anunțat Poliția.

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN1C, pe raza localitații Fundatura. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:45, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare. In accident au fost implicate un autotren, un autoturism și…

- Accidentul a avut loc sambata, 4 februarie, la intrarea in Reșița, dupa ce un copac a cazut peste autoturismul in care copilul se afla impreuna cu familia, informeaza Opinia Timisoarei. Masina care se afla in mers a fost distrusa de copacul rupt de vantul puternic, potrivit sursei citate. Baiatul ranit,…

- Un accident rutier s-a produs, azi-dimineața, pe DJ 161, in localitatea Bonțida, fiind implicate doua autovehicule. Primele cercetari au indicat faptul ca un conducator auto in varsta de 35 de ani, din județul Dolj, care se deplasa din direcția drumului national inspre Bonțida, ar fi pierdut controlul…

- Un barbat din Suceava externat din spital dupa ce a fost lovit de o masina, a fost victima unui alt accident, in aceeasi zi. Dupa al doilea accident a ajuns in coma la spital. Barbatul de 74 de ani a fost lovit de o masina, prima data, in jurul orei 13.00. El a fost transportat la Unitatea de Primiri…

- Trei persoane au murit, duminica dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in judetul Constanta. Tragedia a avut loc dupa ce o masina s-a rasturnat in sant, la iesirea din comuna Cuza Voda catre Mihail Kogalniceanu. In urma incidentului, trei persoane din autoturism au murit, anunta, duminica…

- Anne Bagu a facut accident de mașin, in urma caruia a ajuns ranita grav! Cei care i-au sarit in ajutor au fost Dan Badea și soția lui, care au sunat la numarul unic de urgența 112, dupa ce au vazut ce s-a intamplat cu tanara.

- Aseara, in ajunul Craciunului, la ora 21:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina la un accident rutier, in localitatea Halmeu. Din primele informații reiese ca mașina a ieșit de pe partea carosabila, oprindu-se intr-o casa de locuit. La…