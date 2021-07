Stiri pe aceeasi tema

- Un record negativ s-a inregistrat in acest weekend. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Saptesprezece persoane au murit in urma surparii partiale a unui hotel in orasul chinez Suzhou (est), pottrivit preseioficiale chineze, relateaza Reuters. In total, 23 de oameni au fost gasiti intre daramaturi, dintre care sase au supravietuit, potrivit news.ro. Guvernul provinciei…

- 42 de oameni au murit in Uttar Pradesh, iar 20 au decedat duminica in Rajasthan, ambele state din nordul Indiei.Potrivit poliției, 11 persoane au fost lovite de fulger in timp ce faceau selfie-uri in ploaie intr-un turn de veghe la Fortul Amer, datand din secolul al XII-lea, in Jaipur, capitala statului…

- Primarul Ion Lungu s-a declarat astazi dezamagit de ineficiența campaniei de vaccinare din municipiul Suceava aratand ca numarul de doze de vaccin administrate saptamanal a scazut la puțin peste 1.000. ”Pentru a fi eficienta aceasta campanie trebuia sa fie administrate saptamanal minim 5.000 de doze…

- Oamenii de știința britanici au descoperit ca femeile care s-au lasat de fumat la 30 de ani, au pierdut in medie doar o luna din viața lor, iar cele care nu au renunțat la acest obicei, - cel puțin 10 ani. Aceasta este concluzia cercetatorilor in baza unui studiu de 15 ani care a vizat mai mult de un…

- Oamenii vor face totul pentru a-și trai valorile, iar cand nu și le traiesc sunt nefericiți. Valorile reprezinta lucrurile in care tu crezi, pe care tu le apreciezi foarte mult, care sunt importante pentru tine. Onestitatea este o valoare. Adevarul, corectitudinea, respectul sunt valori. Ce alte valori…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, ca s-a dorit depasirea pragului de 100.000 de persoane vaccinate in 24 de ore si se doreste mentinerea acestui ritm sustinut si chiar depasirea lui. Ministrul a participat la deschiderea primului centru de vaccinare drive-thru din Timișoara. Potrivit…