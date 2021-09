«Liniştea, spune SFÎNTUL ISAAC, omoară simţirile din afară şi trezeşte pe cele dinăuntru» “Linistea e o rapire a privirii in adincurile lui Dumnezeu, niciodata deplin patrunse, dar totdeauna simtite in infinitatea lor. De aceea, nimic nu-i atrage in afara pe cei ce au ajuns la ea, nimic nu-i tulbura.” Linistea nu e o simpla oprire a oricarei simtiri, a oricarei vieti interioare, ci in ea se pun […] The post «Linistea, spune SFINTUL ISAAC, omoara simtirile din afara si trezeste pe cele dinauntru» appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

