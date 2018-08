Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Petrescu, fost ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, a atras atentia asupra faptului ca bilantul prezentat de premierul Dancila nu a cuprins niciun fel de date financiare care ar strica imaginea Executivului, ci doar „realizarile”.

- Recep Tayyip Erdogan, care a caștigat din nou alegerile prezidențiale din Turcia, depune luni, 9 iulie, juramantul. Cu aceasta ocazie a fost invitat sa participe și muftiul Iusuf Muurat, scrie...

- La Jandarmeria Dambovita a avut loc un moment festiv cu dubla semnificatie.Recompensarea unui subofiter pentru rezultate notabile obtinute in domeniul sportiv si depunerea juramantului militar de credinta, la inceput de cariera. Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului National al Romaniei. Intr-un…

- CHIȘINAU, 28 iun — Sputnik. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat în judecata cauzele penale în privința a patru inculpați care au pus la cale o schema frauduloasa. © Sputnik / Miroslav Rotari Șase profesori ai ASEM si 3 intermediari, reținuți…

- CHIȘINAU, 28 iun — Sputnik. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala și a expediat în judecata cauzele penale în privința a patru inculpați care au pus la cale o schema frauduloasa. © Sputnik / Miroslav Rotari Șase profesori ai ASEM si 3 intermediari, reținuți…

- Prezent miercuri seara la Ploiesti, unde a participat la o dezbatere organizata de Platforma Romania 100, Dacian Ciolos a criticat actualul Guvern, pe care l-a catalogat drept nociv atat pentru tara cat si pentru actorii politici. „Eu cred ca, in momentul de fata, exista in Parlament o majoritate…

- "Sica Mandolina la “un pas” sa devina prim-ministru ! Dupa sapte zile in care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul ca are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fractiuni din PSD, minoritati sau cu smenarul politic Victor Ponta, astazi am vazut rezultatul. Ne-au lipsit…

- Iuliana Șarlea a intrat, joi, in Consiliul Județean Alba, mandatul sau fiind validat cu 30 de voturi ”pentru”. Ea a depus juramantul in fața noilor colegi. Iuliana Șarlea a declarat ca se bucura ca face parte din echipa de consilieri județeni, precizand ca a venit sa-și duca mandatul pana la sfarșit…