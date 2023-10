Stiri pe aceeasi tema

- „Cine ar fi investit 100 de lei in fiecare luna in companiile incluse in indicele BET incepand cu finalul anului 1998 si ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat in portofoliu dupa aproape 25 de ani o suma care se apropie de 350.000 de lei. Prin comparatie, daca ar fi tinut banii cash ar fi avut…

- BET s-a apreciat marti cu 1,36%, cea mai buna dinamica din ultima luna, dupa cinci zile pe minus pentru indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, cu o scadere cumulata de 3,2%, arata datele agregate de ZF de la BVB.

- Circa 40% din activitatea pe piata primara derulata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reprezentat-o emisiunile de titluri de stat ale Ministerului de Finante, a declarat presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. „40% din activitatea pe piata primara derulata la Bursa au reprezentat-o…

- Scaderi miercuri la Bursa de Valori Bucuresti pe fondul unui peisaj rosu pe pietele externe, arata Ziarul Financiar. Indicele BET pierde 1,1%. Actiunile Petrom, Banca Transilvania, Electrica, Romgaz, Hidroelectrica, pe minus.Cu 1,1% scade indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti in prima…

- Valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti a ajuns la un nou nivel record in perioada ianuarie-august 2023.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de marti, iar rulajul se cifra la 5,3 milioane de lei (un milion euro), dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o apreciere…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe aproape toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, cu o valoare a tranzactiilor in valoare de 60,62 milioane de lei (12,27 milioane de euro). Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,54%, pana la valoarea de 13.026,12 puncte, iar BET-Plus,…

- ”In primele 6 luni ale anului curent, Grupul nostru a inregistrat venituri consolidate de 146 milioane lei, in crestere cu 110% fata de perioada similara a anului anterior. Marja bruta a crescut cu 32%, pana la valoarea de 23,5 milioane lei (fata de 17,9 milioane lei anul trecut). Cheltuielile indirecte…