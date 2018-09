Stiri pe aceeasi tema

- O delegaie a Grupului de Iniiativ &bdquoCentenarMarea UnireAlba Iulia2018&rdquo condus de preedintele acestuia Col(r)dr.ing. Constantin Avdanei a participat în ziua de 6 august 2018 la festivitile organizate la Mausoleul Eroilor de la Mreti prilejuite de împlinirea a 101 ani de la victorii...

- Luni a fost ultimul vot in Adunarea Naționala. Franța a interzis smartphone-urile in colegii si licee pentru copiii sub 14-15 ani. Inițiativa a fost o primisiune de campanie a lui Emmanuel Macron. El vorbea atunci despre ”incadrarea utilizarii telefonului mobil in institutiile de invatamant…

- Delegația Grupului de Inițiativa „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”, condusa de președintele acestuia, col(r)dr.ing. Constantin Avadanei, a participat in zilele de 14 și 15 iulie, pe teritoriul Bulgariei, la activitați de comemorare a ostașilor romani, cazuți in razboiul pentru cucerirea Independenței…

- Comisia pentru regulament a Camerei Deputatilor a dat marti raport favorbail pe propunerea de modificare a Regulamentului deputatilor, la propunerea lui Eugen Nicolicea, care prevede ca, daca deputatii nu respecta regulamentul si perturba activitatile, pot fi sanctionati cu suspendarea participarii…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a trimis, miercuri, comisiei de specialitate un proiect de modificare a Regulamentului forului legislativ initiat de catre deputatul PSD Eugen Nicolicea, ca urmare a protestului organizat pe holul Parlamentului de cativa cetateni, invitati de grupul senatorial…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis trimiterea la Comisia pentru regulament, pentru raport, a proiectului care modifica Regulamentul Camerei, al deputatul PSD, Eugen Nicolicea. Inițiativa prevede sancționarea deputaților scandalagii, in sensul evacuarii acestora de la ședințele de plen.Initiatorul…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis trimiterea la Comisia pentru regulament, pentru raport, a proiectului care modifica Regulamentul Camerei, al deputatul PSD, Eugen Nicolicea. Initiativa prevede sanctionarea deputatilor scandalagii, in sensul evacuarii acestora de la sedintele de plen.

- USR, Miscarea Romania Impreuna si 24 de organizatii civice au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, o initiativa de modificare a legislatiei electorale, care prevede eliminarea pragului electoral la alegerile locale si reintroducerea alegerii in doua tururi a primarilor. Initiativa mai vizeaza…