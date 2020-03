Liniile de transport în comun se reduc cu 25% în Capitală Liniile de transport in comun din Bucuresti vor functiona cu un parc de vehicule redus cu pana la 25%, incepand de luni, 23 martie, dar nu va fi suspendata sau desfiintata nicio linie de autobuz, troleibuz sau tramvai, informeaza Societatea de Transport Bucuresti (STB). Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere necesara celor care ies din case in timpul noptii/ UPDATE: Model adeverința angajator

Societatea va aloca pe fiecare linie un numar de vehicule corespunzator cererii de transport, dar si in concordanta cu gradul de incarcare, astfel incat cetatenii sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

