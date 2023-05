Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele liniei N106 vor circula pe un traseu modificat timp de cinci nopti.Autobuzele liniei N106 vor circula pe un traseu modificat timp de cinci nopti, ca urmare a executarii unor lucrari la reteaua de distributie a gazelor din zona pasajului suprateran de la intersectia Str. Turnu Magurele/…

- Autobuzele electrice au fost puse in circulație vineri in Municipiul Alba Iulia. Cele 12 mijloace de transport in comun vor circula pe liniile 103 și 104. De asemenea, astazi, transportul calatorilor pe cele doua trasee va fi gratuit. „Vrem sa incurajam folosirea mijloacelor de transport in comun. Conform…

- Au mai ramas foarte puține zile pana la Sarbatorile Pascale. Iar locuitorii Capitalei care vor merge la lucru, folosind mijloacele de transport in comun, dar și cei care au diverse drumuri de facut prin oraș, inclusiv pentru a face cumparaturi pentru masa de Paște afla dupa ce program vor circula vehiculele…

- Incepand de maine, autobuzele de pe 15 linii de transport in comun vor circula pe carosabil și nu pe linia de tramvai, ca pana acum, pe Șoseaua Colentina din București, in zona intersecției cu strada Doamna Ghica, pe sensul de ieșire din oraș, informeaza Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru…

- Autobuzele de pe 15 linii de transport in comun vor circula pe carosabil, incepand de luni, pe Soseaua Colentina, in zona intersectiei cu Strada Doamna Ghica, pe sensul de iesire din oras, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transpor

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) anunța ca, incepand de luni, 13.03.2023, pe sensul de ieșire din oraș, autobuzele de pe 15 linii de transport in comun vor circula pe carosabil pe Șoseaua Colentina,

- Liniile de tramvai 19, 27 si 40 vor functiona pe trasee modificate in acest weekend, iar preluarea calatorilor din zonele in care nu vor mai circula aceste mijloace de transport va fi asigurata de liniile naveta de autobuz 627 si 640, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport…

- Traseele autobuzelor care circula pe liniile 23 (Podu-Roș – Miroslava) și 501 (Podu-Roș – Vorovești) vor fi prelungite, incepand din 1 Martie 2023. Astfel, noile itinerarii vor fi urmatoarele: – traseul 23: Miroslava – Podu-Roș – Sala Polivalenta – Piața Palatului Culturii; – traseul 501: Vovorești…