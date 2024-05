Linii deviate și restricții de circulație de Ziua Copilului In weekend-ul de Ziua Copilului, in București vor avea loc numeroase evenimente dedicate celor mici. Astfel, pe 1-2 iunie, anumite zone vor fi supuse restricțiilor de circulație, iar unele linii de transport ale STB vor avea trasee modificate. Primaria Municipiului București organizeaza, prin instituțiile subordonate, diverse evenimente cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Expoziții la Muzeul Copiilor La Muzeul Copiilor vor avea loc expoziții interactive și educative, precum „Misiuni in Safari”, „Pe urmele marilor exploratori – Aventuri cu Pirați”, „Creierul – Lumea din capul meu”, „A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

