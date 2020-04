Linii de creditare pentru IMM-uri în contextul crizei coronavirusului. Schema, în Monitorul oficial. VEZI ce conține Guvernul a adoptat în ultima ședința de Guvern, din acesta saptamâna, o schema de creditare pentru IMM-uri, în contextul crizei coronavirusului. Este vorba de acele credite cu dobânda subvenționata pentru investiții și capital de lucru. Aceasta a fost publicata în Monitorul oficial de sâmbata, dar mai e nevoie de normele de aplicare.



Practic, se modifica schema IMM Invest România din 2017.



Un beneficiar poate lua unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de

Sursa articol: hotnews.ro

