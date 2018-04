Miercuri vor avea loc noi intalniri intre oficiali din Coreea de Sud si Coreea de Nord, pentru stabilirea detaliilor privind summitul intercoreean, informeaza Yonhap. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un urmeaza sa discute fata in fata, pe 27 aprilie, la Panmunjon, in zona demilitarizata de la frontiera, cunoscuta sub acronimul DMZ. Tot in cadrul pregatirilor pentru eveniment, vineri va fi deschisa o linie telefonica directa intre conducerile de la Seul si Phenian. Im Jong-seok, seful personalului presedintiei sud-coreene, a declarat ca reprezentantii tarii…