- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a exprimat dorinta incheierii unui tratat de pace prin care sa se puna capat in mod oficial Razboiului Coreei (1950-1953), odata cu apropierea unui summit cu Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, dotata cu arma nucleara, relateaza AFP conform News.ro . Razboiul…

- In cadrul pregatirilor pentru summitul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud va fi deschisa o linie directa telefonica intre administrațiile prezidențiale de la Seul și Phenian. Summitul se va desfașura pe 27 aprilie, la Panmunjon, in zona demilitarizata de la frontiera. Acolo se vor intalni președintele…

- Tot in cadrul pregatirilor pentru eveniment, vineri va fi deschisa o linie telefonica directa intre conducerile de la Seul si Phenian.Im Jong-seok, seful personalului presedintiei sud-coreene, a declarat ca reprezentantii tarii sale incearca sa obtina acordul nord-coreenilor si pentru transmiterea…

- Miercuri vor avea loc noi intalniri intre oficiali din Coreea de Sud si Coreea de Nord, pentru stabilirea detaliilor privind summitul intercoreean, informeaza Yonhap. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un urmeaza sa discute fata in fata, pe 27 aprilie, la Panmunjon,…

- Coreea de Nord și de Sud sunt pe punctul de a pune capat razboiului inceput in 1950 și vor semna un tratat de pace in timpul summitului dintre cei doi șefi de stat programat pentru 27 aprilie, scrie Daily Mail. Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-Un și președintele Moon Jae-in se vor intalni saptamana…

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…