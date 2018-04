Tot in cadrul pregatirilor pentru eveniment, vineri va fi deschisa o linie telefonica directa intre conducerile de la Seul si Phenian.



Im Jong-seok, seful personalului presedintiei sud-coreene, a declarat ca reprezentantii tarii sale incearca sa obtina acordul nord-coreenilor si pentru transmiterea summitului in direct la televiziune, potrivit Agerpres.



Dialogul intre Coreea de Sud si Coreea de Nord s-a mai purtat direct, la cel mai inalt nivel, doar de doua ori in istorie. Acum va fi prima oara cand un conducator de la Phenian va trece frontiera in partea sud-coreeana a DMZ.…