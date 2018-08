'Linie de fractură' în UE. Macron, săgeți către Orban şi Salvini Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi ca, in opinia sa, premierul ungar Viktor Orban si vicepremierul italian Matteo Salvini creeaza o 'linie de fractura' in Uniunea Europeana, liderul de la Elysee criticand 'viziunea nationalista' a acestor doi politicieni, viziune opusa celei sustinute de 'progresistii' din randurile carora face parte si Macron si despre care el a sustinut ca nu este 'naiva', transmite agentia EFE. 'Imigratie, economie ... doua viziuni europene se confrunta: o viziune nationalista si o viziune progresista. Unii vor sa fractureze Europa si solidaritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

