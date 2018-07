Linie de autobuz "satanică". Catolicii polonezi cer interzicerea ei. Motivul? Motivul? Numarul mijlocului de transport in comun: 666. Mașina care duce pasagerii in peninsula Hel, a primit in gluma numarul respectiv, numele destinației fiind asemnarator cu englezescul "Hell" (Iad). Oamenii cer insa interzicerea liniei 666, considerand ca este vorba despre o propaganda "anti-crestina, chiar satanica. Transforma intr-o gluma moartea sufletului si indepartarea de iubirea divina si submineaza oranduirea crestina a statului polonez", potrivit Știrile PRO TV. Daca numarul nu va fi schimbat, catolicii sunt hotarați sa mearga mai departe și sa ceara interzicerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru aborigeni, „luna rosie era considerata acoperita de sange ce se ridica din morti”, a declarat Hamacher. Mesopotamienii considerau eclipsa de Luna ca fiind atacata de sapte demoni, iar incasii considerau ca in acel moment Luna era atacata de un jaguar. Pentru a apara Luna, inasii faceau…

- Accident grav pe drumul dintre Timișoara și Lipova, in zona localitații Mașloc. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc, duminica dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea din cauza vitezei. Alte trei persoane au ajuns la spital. Tragedia s-a petrecut, duminica, in zona localitații…

- O fetita in varsta de 6 ani a murit, sambata, dupa ce a fost spulberata de o masina condusa de un consilier local din Corbii Mari. Oamenii legii au stabilit ca barbatul era baut. Medicii de la ambulanta au ajuns de urgenta la fata locului, dar nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe micuta.

- Legislatia permisiva si modul in care anchetatorii o aplica dau aripi aradenilor certati cu legea. Apar tot mai des evenimente reprobabile in care oamenii ii ameninta pe politisti, sar la bataie sau ii injura pe oamenii legii. Iar procurorii care ancheteaza aceste dosare, ori judecatorii care trebuie…

- Locuitorii din Schei au depus o petitie la Primarie si cei masuri urgent pentru stoparea constructiilor din zona si protejarea cartierului istoric. Ploile din ultimele zile au inundat cartierul Schei si au adus noroi si bolovani de pe versanti. Locuitorii spun ca s-a ajuns in aceasta situatia…

- Un tanar din judetul Dambovita a provocat, duminica dimineata, un accident in zona localitatii Craciunesti, intrand cu masina intr-un autobuz fara pasageri, stationat pe marginea drumului. Politistii au stabilit ca tanarul nu are permis de conducere, era baut si a sustras masina bunicului sau. In urma…

- Accident cumplit petrecut duminica dimineața! Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața și o adolescenta de 17 ani a ajuns de urgența la spital dupa ce mașina lor a intrat intr-un autobuz!

- Un barbat de 58 de ani, din comuna Golesti, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani pentru savarsirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Conform rechizitoriului, pe data de 30 aprilie,…