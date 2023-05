Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al municipiului Petroșani a adoptat proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea unui traseu de sanie pe șina pentru toate anotimpurile in zona turistica Parang”.”Obiectivul de investiții…

- Duminica la ora orele 02.20, polițiștii din cadrul Poliției Suceava – Biroul Ordine Publica, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu cu autospeciala, pe Calea Unirii catre strada Traian Vuia, au observat un autoturism al carui conducator se deplasa haotic și nu avea pornit sistemul…

- Cei care planifica sa calatoreasca in regiunea de nord și vest a Republicii Moldova, trebuie sa se echipeze corespunzator, și asta pentru ca in regiunea respectiva se circula in condiții de iarna. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii de frontiera, toate punctele de trecere a frontierei sunt…

- Moldovagaz SA a platit deja 600 de milioane de lei catre Energocom SA din imprumutul in valoare de 1,050 miliarde de lei. Despre acest lucru a fost anunțat de Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, menționind ca plata integrala a imprumutului este programata pentru…

- A fost montata prima stație meteo de pe traseul Via Transilvanica. Este online si inregistreaza, deja, date! Mihai Balan, inițiatorul proiectului Meteo BN, a transmis ca infrastructura inregistrarii de date meteorologice din județul nostru s-a imbogațit. Prima statie de pe traseul Via Transilvanica…

- Majorarea prețului la bilete și reintoacerea studenților la facultate au dus la creșterea veniturilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Pentru 2023, urmeaza autobuzele cu hidrogen, 18 autobuze electrice articulate și extinderea unor linii de troleibuze/tramvaie.

- Compania Trans Bus aduce la cunoștința calatorilor programul de transport valabil in perioada 20 – 26 februarie 2023, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Luni-Duminica : • Plecari din Kaufland Sud: 05:52-06:25-06:57-07:30-08:02-08:35-09:07-09:40-10:12-10:45-11:17-11:50-12:22-12:55-13:27-14:00-14:32-15:05-15:37-16:10-16:42-17:15-17:47-18:20-18:52-19:25-19:57-…

- ”Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice a semnat un acord de grant in valoare de circa 1,1 milioane de dolari cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Agentia pentru Comert si Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii (USTDA), pentur constituirea unui Centru Operational…