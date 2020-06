Linie credit de 4,5 miliarde de la BCE pentru BNR

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea imprumuta pana la 4,5 mld. euro de la Banca Europeana. BNR și BCE au agreat asupra unei linii repo pentru lichiditate in euro Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate in euro,…

- Romania ar putea imprumuta pana la 4,5 mld. euro de la Banca Europeana. BNR și BCE au agreat asupra unei linii repo pentru furnizarea de lichiditate in euro Banca Centrala Europeana (BCE) si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri ca a convenit asupra unui aranjament in cadrul caruia Banca Centrala Europeana (BCE) va furniza BNR lichiditate in euro in valoare de pana la 4,5 miliarde de euro.

- Banca Centrala Europeana (BCE) și Banca Naționala a României (BNR) au convenit asupra unui aranjament în cadrul caruia se va furniza BNR lichiditate în euro, prin intermediul unei linii repo, pentru a veni în întâmpinarea posibilei apariții a unui necesar de lichiditate…

- La 31 mai 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a României se situau la nivelul de 35,64 miliarde de euro, fața de 33,15 miliarde euro la 30 aprilie 2020, a transmis Banca Centrala într-un comunicat. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone, valoarea acesteia fiind de 5,11…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, ieri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joia trecuta, cand a imprumutat 545 milioane de lei, la o dobanda de 3,93% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 58 de luni, potrivit datelor…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,74 miliarde euro in primele doua luni, la 110,621 miliarde euro, de la 105,873 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Grupul aerospatial european Airbus a anuntat luni noi masuri destinate consolidarii pozitiei sale financiare in contextul in care pandemia de coronavirus afecteaza industria calatoriilor, transmite Reuters. Printre aceste masuri se numara o noua linie de credit in valoare de 15 miliarde de…