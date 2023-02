China a declarat ca relațiile dintre Washington și Beijing au fost „grav afectate și deteriorate” de doborarea unui balon chinez de catre aviația SUA. Relațiile dintre China și Statele Unite s-au deteriorat brusc odata cu descoperirea unui balon chinezesc care survola teritoriul american. Guvernul chinez considera ca, prin doborarea balonului, Washingtonul a „afectat și deteriorat […] The post Linia roșie, in balon. Relațiile SUA-China, „afectate grav și deteriorate”, avertizeaza Beijingul first appeared on Ziarul National .