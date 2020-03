Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Argeș, Danuț Bica s-a adresat ministrului Lucian Nicolae Bode de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor in privința construcției liniei de cale ferata Valcele-Ramnicu Valcea. Parlamentarul de Argeș a spus ca ”necesitatea construirii liniei de cale ferata care…

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata, dupa ce un autobuz a derapat pe linia de tramvai in Piata Presei Libere. Foto: (c) Oana TILICA / AGERPRES "Linia de tramvai 41, blocata la capat de linie Piata Presei", anunta STB, pe Twitter. Foto: (c) Oana TILICA / AGERPRES Practic, de la Piata Presei nu…

- 2020 este anul in care societatea belgiana Industrial and Logistics Developments NV va putea demara mega-investiția de la Decea (Miraslau) dupa ce autoritațile de mediu au dat unda verde construirii unei rețele de linii de cale ferata industriala ce va deservi Zona Industriala. ”Agenția pentru Protectia…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este oprita de circa 50 de minute, din cauza deraierii unui tramvai pe strada Turda, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti pe Twitter."Linia 41, blocata pe Str. Turda. Cauza: deraiere. Pentru preluarea calatorilor de pe traseul liniei 41 s-a introdus…

- Ministerul Tinereului si Sportului a anuntat ca lucrarile de modernizare a Aeroportuui Aurel Vlaicu vor fi gata pana la mijlocul lunii mai 2020, cand va fi preluat de UEFA pentru meciurile din cadrul turneului final al Campionatului European de fotbal.

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, joi, ca autoritatile nu ii vor mai darama patinoarul din Otopeni, precizand ca are promisiuni ca acesta va fi protejat cu un zid de noua cale ferata care urmeaza sa lege Gara de Nord din Capitala de Aeroportul Henri Coanda, in vederea…

