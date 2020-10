Linia electrică aeriană Cernavodă-Stâlpu, proiect de 75 milioane euro, va fi gata în mai 2022 ”Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica din Romania, inclusiv pentru integrarea energiei verzi in sistemul national, reprezinta o prioritate pentru Guvern si se dezvolta in ritm accelerat cu ajutorul fondurilor europene accesate de catre Transelectrica”, a afirmat secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, in timpul unei vizite de lucru pentru analizarea stadiului lucrarilor la Linia Electrica Aeriana interna dintre Cernavoda si Stalpu. Linia Electrica Aeriana 400 kV Cernavoda-Stalpu face parte din Coridorul Nord-Sud de interconexiuni de energie electrica din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica din Romania, inclusiv pentru integrarea energiei verzi in sistemul national, reprezinta o prioritate pentru Guvern si se dezvolta in ritm accelerat cu ajutorul fondurilor europene accesate de catre Transelectrica, a afirmat, vineri,…

- Proiectele strategice in domeniul transportului de energie electrica din Romania, inclusiv pentru integrarea energiei verzi in sistemul national, reprezinta o prioritate pentru Guvern si se dezvolta in ritm accelerat cu ajutorul fondurilor europene accesate de catre Transelectrica, a afirmat, vineri,…

- ”Angajamentul pentru investitiile in infrastructura energetica de transport asumat de catre conducerea Transelectrica este ferm si se incadreaza in traiectoria planificata. In acest sens, presedintele directoratului, Catalin Nitu, alaturi de membrii directoratului, Andreea Miu si Bogdan Marcu, au verificat…

- Lucrarile sunt aproape finalizate pe santierul stadionului Steaua din București, arena cu 31.254 de locuri, a anunțat, joi, Compania Nationala de Investitii pe Facebook.”Pe șantierul Stadionului Steaua lucrarile sunt aproape finalizate.Se fac ultimele finisaje, se monteaza mobilierul și se pun la punct…

- Companiile implicate in proiectul NEXT-E au anunțat ca toate cele 252 de statii de incarcare rapida si ultrarapida localizate in sase tari europene vor fi disponibile pe o singura platforma. Una dintre problemele tot mai vizibile ale posesorilor de mașini electrice este dificultatea de a ași incarca…

- City-managerul Primariei Maracineni vine cu acte doveditoare, conform carora va fi introdusa rețea de gaze in comuna. Constantin Dumitru a publicat documente eliberate de Transgaz, cu detalii specifice despre investiția care urmeaza sa fie realizat la Maracineni. “Vești nemaipomenite pentru cei mai…

- Consilierii locali au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea la Buzau a uneia dintre cele mai moderne sali de sport din țara. Dispare, in schimb, ștrandul din Parcul Tineretului. Compania Naționala de Investiții ar urma sa finanțeze ridicarea unui complex…

- Compania Naționala de Investiții anunța investiții masive la Buzau ca urmare a insistentelor si muncii depuse de echipa PNL Buzau, pentru a introduce județul pe harta dezvoltarii. Drumul care asigura accesul catre Vulcanii Noroioși va fi modernizat cu 96.000.000 lei, urmand sa fie asfaltați peste 14…