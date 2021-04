Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost diagnosticate in ultimele 24 ore, in Romania. Un numar de 137 de romani au murit de marți pana miercuri, dupa ce s-au infectat cu SARS-CoV-2, conform datelor anunțate de autoritați. Pana miercuri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 913.143 de cazuri…

- Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 783.642 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.383 cazuri noi de…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.676 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 16 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 765.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 711.977 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe…

- Pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 701.283 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.644 cazuri noi…

- Guvernul a anuntat ca peste 872.000 de persoane platesc taxele si impozitele folosind Ghiseul.ro, o platforma administrata de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Pana la 31 martie 2021 oamenii pot beneficia de reducere de 10% la plata anuala integrala a impozitului pe cladiri, terenuri si…

- ANM a emis avertizari nowcasting Cod galben de ceata. Avertismentul meteo este valabil pentru noua judete din țara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), ceata va persista pana la ora 12:00 in judetele Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi si Dambovita, respectiv pana la…

- Pana astazi, 13 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 610.122 de pacienți au fost declarați vindecați. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% In urma testelor efectuate la nivel național, fața…

- De la debutul crizei sanitare in Romania au fost inregistrate 673.271 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate cu Covid-19 1.987 de pacienți. 600.710 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…