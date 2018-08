Stiri pe aceeasi tema

- RATB anunța, joi, ca linia de tramvai 41 va fi suspendata sambata și duminica, deoarece Regia va executa mai multe lucrari de revizie, ce vor viza calea de rulare a tramvaielor, rețeaua electrica și peroanele, fiind inființata pentru calatori o linie naveta de autobuze 641, aferenta traseului.„In…

- UPDATE: Nu vor avea apa marti, 14 august, pana la ora 14.00, nici locuitorii de pe Bulevardul Republicii nr. 11A din Baia Mare, din cauza unei conducte sparte. Locuitorii de pe Bd. Bucuresti nr. 45 – 61 ( intersectia bd.Bucuresti cu str.Margeanului) din Baia Mare raman fara apa marti, 14 august, in…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata, miercuri dimineata, din cauza unei avarii la reteaua de contact, iar Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a decis infiintarea liniei naveta de autobuze 641 pentru preluarea calatorilor.

- Oprirea furnizarii apei potabile se va produce in noapte de marti spre miercuri, in intervalul orar 23,00-8,00. Consumatorii sunt sfatuiti sa-si faca din vreme rezerve de apa pentru consum si uz casnic.

- Procurorii DIICOT au inceput oficial urmarirea penala in dosarul in care e vizata Viorica Dancila. Acuzațiile sunt de inalta tradare și divulgarea secretului care pericliteaza securitatea naționala. Este o urmarire penala in rem.

- Procurorii DIICOT au inceput oficial urmarirea penala in dosarul in care e vizata Viorica Dancila. Acuzațiile sunt de inalta tradare și divulgarea secretului care pericliteaza securitatea naționala. Este o urmarire penala in rem.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza unor lucrari de reparatii efectuate asupra partii carosabile, traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Bucuresti, pe prima banda, intre kilometrii ...

- Pe Autostrada 2 Bucuresti – Constanta, traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Bucuresti, pe prima banda, si pe sensul catre Constanta, tot pe prima banda, din cauza unor lucrari de reparatii la carosabil, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.