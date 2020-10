Tronsonul Raul Doamnei – Eroilor al liniei de metrou M5, inaugurat in luna septembrie, va scurta timpii de deplasare pentru 150.000 de locuitori ai Capitalei care au domiciliul in proximitatea celor 10 stații nou create, oferind o alternativa rapida de deplasare și pentru cei aproape 20.000 de angajați ai companiilor care au sedii in cladirile de birouri situate in zonele Eroilor – Progresului – Politehnica. In jurul fiecareia dintre stațiile de metrou Raul Doamnei, Constantin Brancuși, Valea Ialomiței și Romancierilor, situate in capatul vestic al noii linii de metrou, locuiesc intre 18.000 …