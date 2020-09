Stiri pe aceeasi tema

- Linia de cale ferata care leaga Gara de Nord de Aeroportul Internațional Henri Coanda este finalizata in proporție de 97%, conform CFR Infrastructura. Aceasta pornește din zona de racordare (fosta Halta Odaile) pe aproximativ 600 m, traseul continua cu o zona de consolidare, in lungime de 900 metri…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, anunta ca in luna octombrie a acestui an linia de cale ferata care face legatura intre Gara de Nord din Bucuresti si Aeroportul ”Henri Coanda” Otopeni va fi data in functiune, constructorii mai avand de finalizat cateva lucrari pe doua tronsoane.

