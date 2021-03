Lingourile de 100 de grame și monedele de o uncie, cele mai căutate produse din aur achiziționate de români Grupul financiar Tavex, fondat in 1991 in Estonia și lider de piața in Europa de Nord, iși consolideaza operațiunile de pe piața de servicii complete de tranzacționare a aurului fizic și schimb valutar din Romania. Modelul de business al companiei estoniene este unul inovator pe piața locala deoarece le ofera romanilor posibilitatea de a utiliza aurul fizic ca produs financiar pentru a face tranzacții și investiții. Dupa ce, anul trecut, a investit 2,5 milioane de euro in Romania, grupul vizeaza in continuare sa se extinda pe piața din Romania. Tavex este prezent in 10 țari din Europa, avand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania internaționala MVGM Group, avand peste zece ani de experiența pe piața locala prin achiziția diviziei de property management a JLL din mai multe țari din Europa, inclusiv Romania, a preluat serviciile de property management pentru complexul rezidențial NorthLight Residence, dezvoltat de InteRo…

- Moldova a ramas singura țara din Europa care nu a inceput inca vaccinarea impotriva coronavirusului pana la 24 februarie, transmite Timpul. Potrivit portalului Our World in Data, care colecteaza date despre vaccinarile din intreaga lume, procesul de imunizare a inceput in toate țarile continentului…

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…

- Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a anuntat sambata un "plan" care trebuie sa-i permita sa limiteze cu o saptamana intarzierile de livrari de vaccin contra Covid-19, in momentul in care Europa este ingrijorata ca livrarile de doze vor intarzia "trei, patru saptamani",…

- Companiile au semnat un memorandum de intelegere pentru a lansa o firma mixta in conditii de egalitate, cu sediul in Franta, pana la sfarsitul lunii iunie, vizand o cota de peste 30% din piata vehiculelor LCV alimentate cu pile de combustie din Europa, se arata intr-un comunicat comun. Informatia a…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca urmatoarea transa de vaccinuri anti COVID va intarzia.Asta dupa ce, simbolic, s au vaccinat ieri cateva sute de persoane. In doi peri, ca la noi, in cateva randuriGCS a transmis presei: "Din informatiile pe care le detinem, in opt tari s a intarziat livrarea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID va intarzia. Potrivit informațiilor anterioare, o tranșa de 150.000 de doze trebuia sa ajunga in țara luni, 28 decembrie. In noile condițiile, vaccinul ajunge marți și miercuri, insa nu se mai precizeaza cate doze.…