- Consiliul Județean Cluj, in parteneriat cu Supeco Romania, organizeaza Targul Produs de Cluj dedicat Sarbatorilor de Paște. Acesta va avea loc intre 20-22 aprilie, in parcarea supermarketului clujean de pe Calea Florești, nr. 56.

- Targul de Florii se va desfașura in perioada 14-17 aprilie la Ministerul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Vor participa 28 de producatori locali ai Asociatiei "Produs de Cluj".

- Peste 1.300 de produse traditionale romanesti nu au fost certificate de Comisia Europeana pentru ca Ministerul Agriculturii nu a trimis actele, a precizat Curtea de Conturi in raportul sau de audit al performantei privind activitati din domeniul sigurantei alimentare.

- Pentru comunitatea musulmana din Romania incepe luna postului Ramadan.Ruxandra Serescu, directorul general al Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, invitata in cadrul interviului ZIUA LIVE, de azi, 01 aprilie 2022, a mentionat ca de azi, 01 aprilie pana pe 3 aprilie, vor…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la cladirea unei societați comerciale cu profil de prelucrare a laptelui din localitatea Șaru Dornei. Focul a pornit din zona acoperișului, cand programul unitații de prelucrare fusese incheiat.Este vorba de unitatea care produce sub sigla "Ținutul ...

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar romanii se pregatesc inca de pe acum. Daca vreti sa puneti pe masa de Paste produse tradtionale sau bio trebuie sa pregatiti ceva mai multi bani anul acesta. Pandemia si scumpirea combustibililor si a energiei au marit preturile. Cu toate acestea, targurile de profil…

- O tentativa de sinucidere s-a avut loc luni dimineața, in jurul orei 8:30, pe Calea Florești, din Manaștur.Salvatorii de la SMURD au anunțat ca intervin. Evenimentul este in derulare.”Polițiștii au fost sesizați la data de 21 februarie a.c., in cursul dimineții, referitor la o persoana care ar fi semnalat…

- Curtea de Apel Cluj a menținut sentința data de Tribunalul Cluj, in mega dosarul Tower, unde zeci de oameni au fost inșelați cu apartamente care nu s-au mai facut. Locuințele urmau sa fie ridicate in Manaștur, langa fostul magazin Billa, pe Calea Florești, pe un teren primit ”cadou” de la USAMV Cluj. Procesul…