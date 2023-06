LINEUP COMPLET LA NEVERSEA ȘI PROGRAMUL PE ZILE LA NEVERSEA LINEUP COMPLET LA NEVERSEA ȘI PROGRAMUL PE ZILE PENTRU CEL MAI AȘTEPTAT FESTIVAL DE PE PLAJA, DIN EUROPA APAR TREI SCENE NOI LA NEVERSEA Organizatorii NEVERSEA au anunțat numele artiștilor care vor urca pe trei dintre scenele festivalului și programul pe zile. Fanii pot consulta intregul orar pentru a-și planifica experiența de la malul Marii Negre și pentru a fi siguri ca nu vor rata niciunul dintre show-urile artiștilor preferați. Festivalul NEVERSEA are loc anul acesta intre 6-9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanța, iar la eveniment sunt așteptați peste 150 de artiști autohtoni… Citeste articolul mai departe pe albaiulianul.ro…

