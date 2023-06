Lindström obține certificatul EcoVadis Gold pentru sustenabilitate Lindstrom, lider global in domeniul serviciilor textile profesionale, a obtinut certificatul EcoVadis Gold pentru eforturile depuse in sustinerea sustenabilitatii. Astfel, compania se situeaza in primele 5% din cele peste 100.000 de companii evaluate, obtinand un scor impresionant de 90/100 in protejarea si reducerea impactului asupra mediului. EcoVadis ofera o platforma comuna pentru evaluarea performantelor de sustenabilitate pentru companiile care au finalizat procesul de evaluare EcoVadis. Companiile trebuie sa demonstreze un sistem de management care abordeaza criterii specifice… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

