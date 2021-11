Stiri pe aceeasi tema

- De doi ani, actrița Kristen Stewart formeaza un cuplu cu scenarista Dylan Meyer. Cele doua se pregatesc pentru nunta, iar actrița americana cunoscuta pentru rolul din „Twilight” iși dorește o ținuta atipica. In cadrul unui interviu, actrița internaționala Kristen Stewart a declarat ca a fost ceruta…

- Anda Adam se marita iar! Nici bine nu a divorțat, ca solista a fost ceruta in casatorie de noul ei iubit, Yosif Eudor Mohaci. Cererea a fost una fabuloasa, pe un taram de basm din Turcia, desprins parca din povești! Solista a fost dusa de afacerist intr-o vacanța romantica in Cappadocia, unde i-a spus…

- Anda Adam este pregatita sa inceapa un nou capitol din viața sa! Vedeta a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei Yosif Eudor Mohaci, iar momentul a avut loc intr-o atmosfera de vis. Yosif a cerut-o in casatorie pe artista in timpul unei vacanțe surpriza in Turcia, intr-o locație... The post Cum…

- Kourtney Kardashian, sora mai mare a celebrei Kim Kardashian, s-a logodit pe o plaja din California, cu Travis Barker, bateristul unei formatii de muzica rock. Cei doi traiesc o poveste de dragoste de cateva luni. Este prima casatorie a lui Kourtney, dar la viitorul soț nu: ea are 3 copii dintr-o relatie…

- Kourtney Kardashian s-a logodit! Cum a fost ceruta in casatorie Kourtney Kardashian și Travis Baker s-au logodit. Toboșarul trupei Blink-182 a cerut-o de soție ieri, pe plaja. Fericitul eveniment s-a defașurat in Montecito, California. Cei doi indragostiți au fost inconjurați de nispi, ocean și o mare…

- Irina Birou se marita! Interpreta de muzica pupulara a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, chiar de ziua ei de naștere. Barbatul a reușit sa o surprinda cu adevarat, așa cum nici nu spera. Inelul de logodna este o bijuterie de la care nu-ți poți lua ochii.

- Recent, o vedeta Kanal D a fost ceruta in casatorie, dupa cinci luni de relație, chiar de ziua ei de naștere. Aceasta a povestit tot in emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D. Cum a fost ceruta in casatorie vedeta Kanal D Este vorba despre Carmen Negoița, una dintre cele mai cunoscute vedete de…

- Carmen Negoița a anunțat, sambata seara, la „Bravo, ai stil!”, ca se casatorește cu iubitul care a cerut-o recent in casatorie. Concurenta le-a aratat juraților inelul pe care l-a primit de ziua ei. „Mi-a dat o cutie mare cu un cadou de ziua mea. Am deschis vreo 7 cutiuțe de diferite marimi și la final…