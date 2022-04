Stiri pe aceeasi tema

- Ca tehnician, Ion Caciularu a lucrat cu nenumarate generatii de jucatori, pe care le a slefuit si le a lansat in esaloanele superioare. Fotbalul constantean este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la Mangalia, Ion Caciularu, fost fotbalist si antrenor. Ca tehnician, acesta a lucrat cu nenumarate…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF.

- CFR Cluj a legitimat patru tineri de perspectiva, din Ghana, Coasta de Fildes, Gambia și Panama.Fotbaliștii vor merge la echipa a doua, iar apoi Dan Petrescu ii va evalua. Cei patru aduși la CFR Cluj:Yeboah Emmanuel, atacant in varsta de 19 ani din GhanaAdjani Abdoul Kader, mijlocas central in varsta…

- LPF a alcatuit cea mai buna etapa a rundei 30, ultima a sezonului regulat din Liga 1. FCSB, CFR Cluj, FC Argeș și CSU Craiova dau cate doi jucatori. Toate și-au caștigat meciurile din etapa 30. Primul „11” este completat de cate un jucator de la Rapid, UTA și Chindia. ...

- Krasnodar, locul 6 in campionatul Rusiei, a suspendat contractele a 8 jucatori straini. Fotbaliștii au parasit Rusia și aștepta rezilierea, pentru a putea incepe negocierile cu alte cluburi. Antrenorul lui Krasnodar, Daniel Farke, și-a dat demisia inainte sa debuteze. Germanul a semnat cu echipa rusa…

- CFR Cluj, liderul din Liga 1, a transferat 6 jucatori in aceasta perioada de marcato, dar ar putea avea probleme la finalul acestui sezon. Dintre cei trei jucatori aflați in ultimele 6 luni de contract, Mateo Susic, Mike Cestor și Billel Omrani, deocamdata nu a semnat niciunul prelungirea. ...

- CFR Cluj, fara succes in 2022, se deplaseaza in etapa a 24-a din Liga 1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj e programat sambata, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Digi, Look și Telekom Dan Petrescu (54 de ani), tehnicianul feroviarilor,…

- Vila vanduta in Faget, pentru 1,6 milioane de euro, arata cat de scumpa este piața imobiliara din Cluj. La astfel de prețuri, oricand poți cumpara o proprietate de lux in Dubai sau Barcelona. Anunțul de vanzare a vilei a fost publicat la sfarșitul anului 2021, pe un site imobiliar de specialitate, unde…