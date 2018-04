Stiri pe aceeasi tema

- Un maramureșean a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, beat la volanul unei autoutilitare. Drept urmare, barbatul s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ BN, marți seara, 6 martie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Nu la mult timp dupa lovitura militara de stat din decembrie 1989 si pe meleagurile judetului Bistrita-Nasaud, ca de altfel in toata tara, si-au facut aparitia asa-zisi investitori straini, chipurile mari oameni de afaceri si dornici sa investeasca si sa aduca bunastarea pe aceste meleaguri. Dezamagirea…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- Peste 37.000 de dosare au avut de solutionat judecatorii din Bistrita-Nasaud, in anul 2017, din care peste 27.000 au fost dosare nou inregistrate, iar restul au provenit din anul anterior. Magistratii din Bistrita-Nasaud au reusit sa solutioneze aproape 27.000 de dosare, in 2018 intrandu-se cu un stoc…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a luat la rost administratia locala a municipiului Bistrita cu privire la modul in care s-au cheltuit, de-a lungul timpului, sume importante de bani de la bugetul local pentru anumite obiective de investitii. „Se ridica serioase semne de intrebare cu privire…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”. „Cine are probleme penale? Eu stiu ca in toata lumea…