Stiri pe aceeasi tema

- Limuzina Aurus atribuita Patriarhului Kirill al Rusiei a fost implicata intr-un accident in centrul Moscovei, in aceasta dimineața, in jurul orei 6:30, scrie publicația rusa Baza . In urma accidentului, o persoana a fost ranita, dar a refuzat spitalizarea. Deocamdata nu se știe daca insuși șeful Bisericii…

- Evgheni Prigojin a postat pe un cont de Telegram favorabil mercenarilor Wagner o filmare macabra, infațișand cadavrul unui soldat american mort. „Bucatarul lui Putin” apare in imagini inspectand un cadavru in zona Bahmut și ceea ce el susține ca sunt documente de identitate emise de Statele Unite ale…

- O rusoaica care s-ar fi aflat sub influența alcoolului intr-un zbor de la Bangkok la Moscova a pledat in sprijinul Ucrainei. La sosire, fata a fost predata poliției. A drunken #Russian woman on a flight from #Bangkok to #Moscow held a rally in support of #Ukraine . On arrival, the girl was turned in…

- Explozia s-a produs in apropierea Curții Civice, iar la locul deflagrației a ramas un crater de mici dimensiuni.In cele din urma, cauza se pare ca a fost un scurtcircuit al unei rețele subterane de inalta tensiune, potrivit unor martori care au postat pe rețelele de socializare. ???? An explosion rang…

- Romanian icons, some dating from the Romanian Renaissance between the rule of Matei Basarab and that of Constantin Brancoveanu, along with Greek and Russian icons will be put up for auction by Artmark on April 11.According to the organizer, the icons are representative of the Orthodox religious art…

- Cel putin sapte persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unui atac armat care a avut loc joi seara la un centru al Martorilor lui Iehova din orasul Hamburg, in nordul Germaniei, relateaza Reuters si BBC. Atacul s-a petrecut joi seara, puțin dupa ora 21.00, la o biserca care aparține…

- U.S. President Joe Biden met leaders of NATO‘s eastern flank on Wednesday to show support for their security after Moscow suspended a landmark nuclear arms control treaty, which he called a “big mistake”, according to Reuters. Biden arrived in the Polish capital Warsaw late on Monday after a surprise visit…