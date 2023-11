Stiri pe aceeasi tema

- Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii - plafonul de casa pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar avansul spre decontare va fi 1.000 de lei pe zi, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu.

- Principiile erau corecte, dar in viața reala se produceau efecte greu de rezolvat, motiveaza premierul Marcel Ciolacu revenirea la limitele actuale de plata cu numerar. Vor fi, insa, doua excepții. Ciolacu anunța ca se vrea transformarea fiscului intr-o u

- Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii – plafonul de casa pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar…

- Marcel Ciolacu a transmis, marți, un mesaj tranșant pentru evazioniști: „Voi veni peste voi!”. Premierul a anunțat ca toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele juridice. Cu doua excepții: plafonul de casa va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare…

- Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cat și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții sistemului bancar. Și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de masurile venite de la ANAF și…

- Marcel Ciolacu a facut un anunț de ultima ora. Vizeaza limitele de cash. Șeful Guvernului și al PSD-ului a transmis, totodata, un mesaj dur catre evazioniști: „Voi veni peste voi!”. Premierul a anunțat marți ca toate limitele actuale de cash vor fi menținute, atat la persoanele fizice, cat și la cele…

- Nicolae Ciuca anunta decizia coalitiei privind platile in numerar: Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu 2 excepții. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat astazi ca la nivelul conducerii Coalitiei a avut loc o analiza aplicata asupra…

- „Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cat și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții sistemului bancar. Și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de masurile venite de la ANAF și…