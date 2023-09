Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Platile cu cash in toate magazine cash and carry din Romania vor fi restrictionate in limita a 2.000 de lei. Potrivit noilor masuri agreate in Coaliție și publicate astazi, in magazinele cash & carry, plațile vor putea facute in limita a 2000 de lei cash, spre deosebire de cum era pana acum, cand romanii…

- Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari, se va desfașura miercuri și joi la București. Șeful Executivului de peste Prut, Marcel Ciolacu, a declarat ca Romania a transferat recent prima tranșa, in valoare de 10 milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte prioritare, in baza Acordului dintre Guvernele…

- Romania se situeaza pe al doilea loc in Uniunea Europeana, in ceea ce privește procentul celor care primesc salariul in numerar. Potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala pentru anul 2021, 24% dintre beneficiarii de salarii din Romania continua sa primeasca banii exclusiv in numerar. In plus, aceleași…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, avertizeaza ca Romania risca sa piarda fondurile de la Uniunea Europeana, daca nu se incadreaza in ținta de deficit. „Suntem in procedura de deficit excesiv pentru ca am ajuns pe un varf la inceputul pandemiei, de 9%. Din pacate, faptul ca ne-am imprumutat foarte…

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, avertizeaza ca Romania risca sa piarda fondurile de la Uniunea Europeana, daca nu se incadreaza in ținta de deficit. In pandemie, Romania s-a imprumutat mult, dar „a risipit banii”, in loc sa-i investeasca in economie, a explicat ministrul la Interviurile Digi24.ro.

- Romania se situeaza pe al doilea loc in Uniunea Europeana, in ceea ce privește procentul celor care primesc salariul in numerar. Potrivit datelor furnizate de Banca Mondiala pentru anul 2021, 24% dintre beneficiarii de salarii din Romania continua sa primeasca banii exclusiv in numerar. In plus, aceleași…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca obiectivul Romaniei este sa se incadreze in acest an intr-un deficit de 4,4%, in mod contrar ar fi putea fi influentate fondurile europene si implementarea reformelor din Planul National de Redresare si Rezilienta. „Stim cu totii ca la un moment dat Romania…